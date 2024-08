Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 167,96 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 167,96 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 168,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,89 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 912.510 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 191,75 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 14,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 120,21 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 28,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 204,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 84,64 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74,60 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 22.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

