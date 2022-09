Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 100,64 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 20.298 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,52 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 140,00 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.685,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 12,61 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 5,21 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

