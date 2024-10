Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 164,90 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 164,90 USD. Bei 165,07 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 163,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 915.303 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 191,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,28 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,21 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 27,10 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,386 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,29 USD.

Am 23.07.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 84,64 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 74,60 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,66 USD je Aktie.

