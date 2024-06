Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 15:53 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 179,98 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 180,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,43 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 981.740 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,93 USD) erklomm das Papier am 25.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 115,36 USD erreichte der Anteilsschein am 12.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,90 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,343 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 187,38 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,91 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 80,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 69,70 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2024 wird am 23.07.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,55 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

