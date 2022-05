Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Kursplus

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2.013,50 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 2.014,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 2.014,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 28 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 2.702,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 25,49 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 1.906,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,64 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3.335,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 26.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 24,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 26,29 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 55.314,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 133,48 USD in den Büchern stehen haben wird.

