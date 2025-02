Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Kaum Ausschläge verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 168,50 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 168,50 USD an der Tafel. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,10 USD. Bei 166,78 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,64 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.942.239 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 207,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 22,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 130,67 USD am 06.03.2024. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 28,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 214,14 USD an.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 96,45 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 86,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

