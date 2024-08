Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 162,85 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 162,85 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 163,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 686.555 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 120,21 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,18 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 204,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 22.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

