Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 3,4 Prozent auf 92,53 EUR. Bei 92,75 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.697 Amazon-Aktien.

Am 08.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,23 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,32 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Abschläge von 7,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 517,70 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 127.101,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,097 USD je Amazon-Aktie belaufen.

