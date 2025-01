Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag höher

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 222,69 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 222,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 224,17 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 222,47 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.653.347 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.12.2024 auf bis zu 233,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 05.01.2024 Kursverluste bis auf 144,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 35,31 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 244,86 USD angegeben.

Am 31.10.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,96 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,88 Mrd. USD – ein Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 143,08 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.01.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,14 USD je Amazon-Aktie.

