Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,88 EUR

2,31% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 124,79 USD zu. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 126,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 15.907.204 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 81,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 53,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,63 USD je Amazon-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.04.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.358,00 USD umgesetzt, gegenüber 116.444,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,59 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon stellt Entwicklung von Lieferrobotern ein und setzt auf Drohnenlieferungen

Google, Amazon, Apple oder Meta: Welches Unternehmen hat im Rennen um den besten KI-Assistenten die Nase vorn?

NVIDIA-Aktie schießt nach Zahlen hoch: Top-Analyst warnt vor zu hoher Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com