Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Nachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 126,01 USD.

Um 16:07 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 126,01 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 127,28 USD. Bei 126,06 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 8.660.605 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,86 USD. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 15,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,44 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 35,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 177,38 USD.

Amazon ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 134.383,00 USD umgesetzt, gegenüber 121.234,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Jeff Bezos über das Scheitern: Aus Misserfolgen soll man lernen

Generative KI-Modelle: Darum ist der Megatrend "Gig-Economy" für Investoren interessant

NASDAQ Composite Index-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Amazon-Investition eingebracht