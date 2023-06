Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,00 EUR

1,04% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:06 Uhr 0,2 Prozent auf 124,56 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 124,85 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 123,23 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 9.393.095 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,67 Prozent. Bei einem Wert von 81,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 34,62 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,63 USD an.

Am 27.04.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,59 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie mit Gewinnen: Amazon will Prime-Kunden wohl Mobilfunk anbieten

Amazon stellt Entwicklung von Lieferrobotern ein und setzt auf Drohnenlieferungen

Google, Amazon, Apple oder Meta: Welches Unternehmen hat im Rennen um den besten KI-Assistenten die Nase vorn?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com