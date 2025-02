Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 238,00 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 238,00 USD. Bei 239,50 USD erreichte die Amazon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 238,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.602.460 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 1,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 36,30 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 250,83 USD.

Am 31.10.2024 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 158,88 Mrd. USD – eine Minderung von 6,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 169,96 Mrd. USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2025 wird am 24.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

