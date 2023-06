Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 115,98 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 16:08 Uhr 1,0 Prozent. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,76 USD an. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 123,98 USD. Bisher wurden heute 11.354.187 Amazon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,57 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,82 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 81,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,10 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 152,75 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.358,00 USD im Vergleich zu 116.444,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

