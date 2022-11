Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,57 EUR

Das Papier von Amazon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 90,15 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,96 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 89,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.255 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Gewinne von 45,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,16 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,11 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 521,70 USD.

Am 27.10.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127.101,00 USD im Vergleich zu 110.812,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Verlust in Höhe von -0,097 USD je Aktie aus.

