Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Nachmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,00 EUR

7,99% Charts

News

Analysen

Um 04:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 6,5 Prozent auf 92,62 EUR zu. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 92,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 86,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 241.716 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 44,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,32 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 7,30 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 521,70 USD.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Verlust von -0,098 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Jim Cramer mit Warnung für FAANG-Aktien: Amazon, Netflix & Co. müssen sich an Marktgegebenheiten anpassen

Meta-Aktie, Amazon-Aktie & Co. unter Druck: Gehört das rasante Wachstum von "Big Tech" endgültig der Vergangenheit an?

Amazon bietet US-Kunden neue Zahlungsmethode an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com