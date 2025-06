Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 217,24 USD ab.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 217,24 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 216,21 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,32 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.225.456 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 10,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 151,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 236,29 USD.

Am 01.05.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 155,67 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,31 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 31.07.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,19 USD je Aktie belaufen.

