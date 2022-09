Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 127,02 EUR

Das Papier von Amazon konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 130,14 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 130,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 129,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.268 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 21,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Abschläge von 37,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 535,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.07.2022 vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121.234,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,071 USD fest.

