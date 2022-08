Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Amazon 138,96 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 139,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 139,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 142,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 155.580 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 15,78 Prozent Luft nach oben. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 535,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.07.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 121.234,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 113.080,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,141 USD je Amazon-Aktie belaufen.

