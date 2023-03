Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,71 EUR

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 98,61 USD zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 99,27 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 17.307.112 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 170,83 USD. Gewinne von 42,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 146,56 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 1,39 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 149.204,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 137.412,00 USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2023 wird am 27.04.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,46 USD je Amazon-Aktie.

