Amazon Aktie News: Amazon gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie notierte um 26.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 116,20 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 113,30 EUR nach. Mit einem Wert von 114,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 97.747 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 94,39 EUR am 24.05.2022. Mit Abgaben von 23,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.280,40 USD.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 116.444,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 28.07.2022 gerechnet. Am 27.07.2023 wird Amazon schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 0,583 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Amazon-Aktie: Amazon mit Milliardenzukauf im Gesundheitssektor - 1Life Healthcare-Aktie schlussendlich +70 %

Amazon-Aktie fester: Eddie Murphy übernimmt Hauptrolle in Amazons Weihnachtskomödie

S&P 500-Wert Amazon-Aktie in Grün: Amazon klagt in den USA wegen Facebook-Gruppen für Fake-Bewertungen - Prime Video bald mit neuem Look

