Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Amazon 133,10 EUR

-3,20% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 134,82 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 134,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 137,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.653 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,39 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.07.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 121.234,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,124 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bei Tesla aufgestockt: Diese US-Werte befinden sich im zweiten Quartal im Credit Suisse-Depot

Peloton-Aktie springt zweistellig an: Peloton will seine Fitnessgeräte künftig auch bei Amazon verkaufen

Netflix-Aktie verliert: Netflix fällt hinter Konkurrenten zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com