Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag stärker

Um 29.06.2022 16:22:00 Uhr sprang die Amazon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 105,00 EUR zu. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,00 EUR aus. Bei 102,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 68.851 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. 36,77 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 11,24 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2.227,44 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 108.518,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,65 USD je Aktie belaufen.

