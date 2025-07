Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 233,53 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 233,53 USD. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 235,92 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,55 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.185.809 Amazon-Aktien.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 3,85 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 151,61 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 35,08 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 253,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,59 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,98 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,62 Prozent auf 155,67 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,31 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,26 USD je Amazon-Aktie belaufen.

