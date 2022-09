AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 75,50 EUR. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 74,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.487 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 144,32 EUR erreichte der Titel am 30.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 47,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.07.2022 bei 69,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 8,95 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 149,25 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,63 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 6.550,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.850,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 70,13 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 25.10.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,34 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

