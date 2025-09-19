AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 160,75 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 160,75 USD. Bei 160,83 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 157,43 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.067.308 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 186,64 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 16,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD. Mit einem Kursverlust von 52,42 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,16 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,69 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,85 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

