AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagmittag billiger

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 1,1 Prozent auf 92,26 EUR ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,26 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 92,79 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.883 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 144,32 EUR. Gewinne von 36,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 69,30 EUR fiel das Papier am 04.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 33,13 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 149,25 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,63 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 70,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.550,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.850,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 25.10.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,34 USD je Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

TSMC-Vorstandvorsitzender: TSMC-Werke können im Falle eines Angriffs auf Taiwan nicht mit Gewalt kontrolliert werden

NVIDIA-Aktie, Intel-Aktie & Co.: Citigroup-Analyst rät von angeschlagenen Halbleiter-Aktien ab

Intel in der Krise: Wer ist schuld an der aktuellen Misere?

