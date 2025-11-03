DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,87 -0,3%Gold4.012 +0,3%
Kursentwicklung

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend in Grün

03.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von American Express. Zuletzt stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 362,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
314,10 EUR 1,55 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 362,79 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die American Express-Aktie bei 363,42 USD. Bei 361,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 82.062 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 365,60 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,77 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 64,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,09 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.10.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,77 Mrd. USD eingefahren.

Am 23.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

