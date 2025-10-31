American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von American Express. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 360,84 USD.
Das Papier von American Express legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 360,84 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 361,87 USD an. Bei 357,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 137.338 American Express-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 365,60 USD an. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 1,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.
Am 17.10.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,57 Mrd. USD – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2026 erfolgen.
Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,43 USD je Aktie.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
