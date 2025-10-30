DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1568 -0,3%Öl64,66 -0,4%Gold4.019 +1,9%
American Express im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend auf grünem Terrain

30.10.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von American Express. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 360,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
311,70 EUR 1,65 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere um 20:06 Uhr 0,6 Prozent. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 365,60 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 358,59 USD. Zuletzt wechselten via New York 114.412 American Express-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 markierte das Papier bei 365,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,49 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,75 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.

Am 17.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 4,14 USD gegenüber 3,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

