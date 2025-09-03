DAX23.777 +0,8%ESt505.349 +0,5%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.406 +0,3%Nas21.546 +0,2%Bitcoin94.266 -1,6%Euro1,1636 -0,2%Öl67,04 -0,5%Gold3.548 -0,3%
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

04.09.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die American Express-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 325,47 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
278,15 EUR -5,85 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von American Express konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 325,47 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 325,70 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 324,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 50.369 American Express-Aktien.

Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 332,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 220,64 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,40 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 USD, nach 4,15 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 19,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,40 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen