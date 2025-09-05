American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Montagnachmittag ein
Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 325,22 USD.
Werte in diesem Artikel
Die American Express-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 325,22 USD. Bei 324,92 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 326,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 33.683 Aktien.
Bei 332,27 USD erreichte der Titel am 05.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD.
Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.
American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,33 USD je Aktie in den American Express-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur American Express-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen
Von blau bis schwarz: Die Bedeutung der Kreditkartenfarben und ihre Vorteile
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingebracht
Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2018
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.2017
|American Express Neutral
|Instinet
|21.04.2017
|American Express Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.04.2016
|American Express Neutral
|D.A. Davidson & Co.
|11.03.2016
|American Express Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.01.2016
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|22.01.2016
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|26.10.2015
|American Express Sell
|UBS AG
|17.04.2015
|American Express Underperform
|RBC Capital Markets
|07.04.2015
|American Express Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen