American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express büßt am Montagnachmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von American Express gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 325,22 USD.

Die American Express-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 325,22 USD. Bei 324,92 USD markierte die American Express-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 326,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 33.683 Aktien.

Bei 332,27 USD erreichte der Titel am 05.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,17 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD.

Am 18.07.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,33 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

