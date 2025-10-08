American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken American Express am Nachmittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 325,36 USD abwärts.

Das Papier von American Express befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 325,36 USD ab. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 324,90 USD nach. Mit einem Wert von 328,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.206 Stück gehandelt.

Am 24.09.2025 markierte das Papier bei 349,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 47,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 18.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 4,15 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 19,93 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,40 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.10.2026.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht