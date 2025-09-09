American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von American Express. Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 323,75 USD abwärts.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 332,27 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2025 erreicht. 2,63 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,85 Prozent würde die American Express-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 18.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,93 Mrd. USD – ein Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

