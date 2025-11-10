American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von American Express. Der American Express-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 368,06 USD.
Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 368,06 USD ab. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 362,80 USD nach. Bei 369,48 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 126.080 American Express-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 371,61 USD markierte der Titel am 10.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 0,96 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 220,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 66,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 17.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,49 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,57 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 23.01.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
