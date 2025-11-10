American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf American Express-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Das Papier von American Express gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 367,02 USD abwärts.

Die American Express-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 367,02 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 366,72 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 369,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.647 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2025 markierte das Papier bei 371,61 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1,25 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 220,64 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 66,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für American Express-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,09 USD ausgeschüttet werden.

Am 17.10.2025 lud American Express zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 3,49 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 20,57 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 23.01.2026 dürfte American Express Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,43 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

