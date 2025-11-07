American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von American Express. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 366,21 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 366,21 USD. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 366,71 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 362,15 USD. Von der American Express-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 106.755 Stück gehandelt.

Bei 369,20 USD erreichte der Titel am 06.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die American Express-Aktie somit 0,81 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 39,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,09 USD aus.

Am 17.10.2025 äußerte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,14 USD, nach 3,49 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,57 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte American Express am 23.01.2026 vorlegen.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

