American Express im Blick

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

06.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von American Express zeigt sich am Donnerstagabend ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der American Express-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 365,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
320,00 EUR 2,30 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie zeigte sich um 20:05 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 365,60 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 369,20 USD an. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 362,58 USD aus. Bei 366,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 123.207 American Express-Aktien.

Bei einem Wert von 369,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (220,64 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 65,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,09 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte American Express am 17.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 20,57 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,54 Prozent gesteigert.

Am 23.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,43 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
