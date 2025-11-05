American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Abend im Plus

Notierung im Fokus

Die Aktie von American Express zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von American Express konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 364,16 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 364,16 USD. Die American Express-Aktie legte bis auf 365,92 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 359,69 USD. Zuletzt wechselten 107.189 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 365,92 USD erreichte der Titel am 05.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 0,48 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 65,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

American Express-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,09 USD belaufen.

American Express veröffentlichte am 17.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte American Express ein EPS von 3,49 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat American Express 20,57 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

American Express wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 23.01.2026 vorlegen.

In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

