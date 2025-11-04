DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,84 -2,6%Nas23.375 -1,9%Bitcoin88.385 -4,4%Euro1,1482 -0,3%Öl64,47 -0,6%Gold3.941 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen tiefer -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Bitcoin, Apple, D-Wave, DroneShield, FMC, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Gewinnprognose nach überzeugenden Zahlen erhöht - Suche nach CEO-Nachfolger
Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur thyssenkrupp-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So bewegt sich American Express

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gibt am Abend nach

04.11.25 20:23 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gibt am Abend nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Zuletzt fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 360,19 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
314,70 EUR 0,60 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 360,19 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 357,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 359,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 108.140 American Express-Aktien.

Bei 365,60 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.

Am 17.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,14 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem American Express-Investment von vor 10 Jahren verdient

American Express-Aktie steigt kräftig: Jahresprognose klar angehoben

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gordon Bell / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für American Express Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen