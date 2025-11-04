American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express gibt am Abend nach

So bewegt sich American Express

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von American Express. Zuletzt fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 360,19 USD ab.

Um 20:07 Uhr fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 360,19 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 357,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 359,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 108.140 American Express-Aktien.

Bei 365,60 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 1,50 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.

Am 17.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,14 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

