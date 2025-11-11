American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Dienstagnachmittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von American Express. Mit einem Kurs von 367,88 USD zeigte sich die American Express-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die American Express-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 367,88 USD. Die American Express-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 368,32 USD. Die American Express-Aktie gab in der Spitze bis auf 366,67 USD nach. Bei 367,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 26.068 Aktien.

Am 10.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 371,61 USD an. 1,01 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,64 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 66,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,09 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte American Express am 17.10.2025. Das EPS lag bei 4,14 USD. Im letzten Jahr hatte American Express einen Gewinn von 3,49 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat American Express im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,57 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von American Express veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass American Express im Jahr 2025 15,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

