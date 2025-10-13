American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express präsentiert sich am Montagnachmittag fester

American Express im Blick

Die Aktie von American Express zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 321,85 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 15:51 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 321,85 USD. Die American Express-Aktie zog in der Spitze bis auf 322,25 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 33.882 American Express-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,10 USD. 8,47 Prozent Plus fehlen der American Express-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die American Express-Aktie 45,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,15 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Das EPS wurde auf 4,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,15 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je American Express-Aktie in Höhe von 15,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: American Express präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr eingebracht