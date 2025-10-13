American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagabend fester

Blick auf American Express-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von American Express. Zuletzt ging es für das American Express-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 323,25 USD.

Um 20:04 Uhr wies die American Express-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 323,25 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die American Express-Aktie sogar auf 324,25 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,17 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 87.219 American Express-Aktien.

Am 24.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 349,10 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 220,64 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die American Express-Aktie derzeit noch 31,74 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für American Express-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,80 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 USD belaufen.

American Express ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 USD, nach 4,15 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

American Express wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass American Express ein EPS in Höhe von 15,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

