American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend mit Verlusten

Die Aktie von American Express gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die American Express-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 322,20 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 322,20 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 321,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 331,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 132.378 American Express-Aktien.
Bei einem Wert von 349,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der American Express-Aktie. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 31,52 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,12 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte American Express am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,93 Mrd. USD – ein Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 17.10.2025 erwartet.
In der American Express-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Analysen zu American Express Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2021
|American Express overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.2019
|American Express Buy
|Deutsche Bank AG
|25.04.2019
|American Express overweight
|Morgan Stanley
|19.10.2018
|American Express Market Perform
|BMO Capital Markets
|12.02.2018
|American Express buy
|Nomura
