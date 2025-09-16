DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.955 +0,4%Nas22.230 -0,5%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,82 -1,0%Gold3.649 -1,1%
Kursentwicklung

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verteuert sich am Mittwochabend

17.09.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express verteuert sich am Mittwochabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von American Express. Zuletzt stieg die American Express-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 336,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
276,25 EUR 1,60 EUR 0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 336,76 USD zu. Bei 337,50 USD erreichte die American Express-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 328,90 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 172.365 American Express-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2025 bei 337,50 USD. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass American Express-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,40 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete American Express 2,80 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte American Express am 18.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD gegenüber 4,15 USD im Vorjahresquartal. American Express hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte American Express am 17.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je American Express-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,33 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Nachrichten zu American Express Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
