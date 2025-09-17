DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.119 +0,2%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.617 +1,2%Euro1,1786 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.644 -0,4%
Kurs der American Express

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

18.09.25 20:25 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Donnerstagabend mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von American Express zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die American Express-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
287,50 EUR 11,25 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 340,86 USD zu. Die American Express-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 341,62 USD aus. Mit einem Wert von 338,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 253.007 Aktien.

Am 18.09.2025 markierte das Papier bei 341,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 0,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 35,27 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten American Express-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,40 USD.

Am 18.07.2025 legte American Express die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat American Express mit einem Umsatz von insgesamt 19,93 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,29 Prozent gesteigert.

Die American Express-Bilanz für Q3 2025 wird am 17.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass American Express einen Gewinn von 15,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur American Express-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
DatumRatingAnalyst
11.01.2018American Express Equal WeightBarclays Capital
27.04.2017American Express NeutralInstinet
21.04.2017American Express NeutralGoldman Sachs Group Inc.
21.04.2016American Express NeutralD.A. Davidson & Co.
11.03.2016American Express Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.01.2016American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
22.01.2016American Express UnderperformRBC Capital Markets
26.10.2015American Express SellUBS AG
17.04.2015American Express UnderperformRBC Capital Markets
07.04.2015American Express UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

