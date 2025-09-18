DAX23.655 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,02 -3,2%Dow46.143 ±0,0%Nas22.506 +0,2%Bitcoin98.522 -0,8%Euro1,1741 -0,4%Öl66,74 -1,2%Gold3.669 +0,7%
Kursentwicklung

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Freitagnachmittag tiefer

19.09.25 16:10 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von American Express gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die American Express-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 341,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
290,10 EUR 2,60 EUR 0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die American Express-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 341,26 USD. Zwischenzeitlich weitete die American Express-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 339,77 USD aus. Bei 342,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 528.784 American Express-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 342,53 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die American Express-Aktie 0,37 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 220,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die American Express-Aktie damit 54,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,40 USD. Im Vorjahr hatte American Express 2,80 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte American Express 4,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,93 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 18,40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von American Express wird am 17.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
