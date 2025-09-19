American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagnachmittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von American Express. Die American Express-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 341,40 USD an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die American Express-Aktie im New York-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 341,40 USD. Die American Express-Aktie legte bis auf 341,40 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die American Express-Aktie bisher bei 338,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 339,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 65.594 American Express-Aktien den Besitzer.

Bei 344,26 USD erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der American Express-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der American Express-Aktie liegt somit 54,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte American Express am 18.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,93 Mrd. USD – ein Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem American Express 18,40 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von American Express rechnen Experten am 16.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 15,33 USD je American Express-Aktie.

Redaktion finanzen.net

