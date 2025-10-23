American Express Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei American Express am Abend zu

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von American Express. Das Papier von American Express legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 355,79 USD.

Die American Express-Aktie konnte um 20:07 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 355,79 USD. In der Spitze legte die American Express-Aktie bis auf 355,99 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 352,72 USD. Der Tagesumsatz der American Express-Aktie belief sich zuletzt auf 78.993 Aktien.

Am 22.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 357,45 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die American Express-Aktie derzeit noch 0,47 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 220,64 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die American Express-Aktie mit einem Verlust von 37,99 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,80 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,09 USD je American Express-Aktie.

Am 17.10.2025 hat American Express in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte American Express 3,49 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20,57 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte American Express einen Umsatz von 18,77 Mrd. USD eingefahren.

Die American Express-Bilanz für Q4 2025 wird am 23.01.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,42 USD je American Express-Aktie belaufen.

