Notierung im Fokus

American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagabend mit Einbußen

25.08.25 20:24 Uhr
American Express Aktie News: Dow Jones Aktie American Express am Montagabend mit Einbußen

Die Aktie von American Express gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von American Express befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 315,99 USD ab.

Die American Express-Aktie wies um 20:05 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 315,99 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die American Express-Aktie bis auf 315,76 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 319,06 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten American Express-Aktien beläuft sich auf 100.545 Stück.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 329,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die American Express-Aktie mit einem Kursplus von 4,16 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 220,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 USD an American Express-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,40 USD.

Am 18.07.2025 hat American Express die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,08 USD, nach 4,15 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 19,93 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den American Express-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu American Express Co.

DatumRatingAnalyst
01.06.2021American Express overweightJP Morgan Chase & Co.
08.07.2019American Express BuyDeutsche Bank AG
25.04.2019American Express overweightMorgan Stanley
19.10.2018American Express Market PerformBMO Capital Markets
12.02.2018American Express buyNomura
